Kes hoiab oma kodus kelmika pilguga Aleksander Vardit?

Miks on esiimpressionist just tema? Impressionism tähendab muljekunsti. Paljude teiste eesti kunstnike loomingus on impressionismi vähemal või rohkemal määral, kuid ainult Vardi piltides me saame peale aastaaja aru ka sellest, mis ilm oli väljas, ja mõistatada ära, milline aeg päevast on pildile jäänud, ning mõnikord aimame koguni autori meeleolu.