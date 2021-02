Jõgeva vald kaalub karmimate piirangute kehtestamist

Jõgevamaa päästepiirkonna juhataja Jüri Alandi jagas lähtuvalt valitsuse kehtestatud piirangutest vallavalitsusele päästeameti soovitusi ja suuniseid edasiseks tegutsemiseks. Alandi rõhutas, et oluline on kontaktide viimine miinimumini ning avalike kogunemiste ja ürituste edasilükkamine. Nakatunute arv kasvab iga päev ning ainuke lootus normaliseerumiseks on kontaktide piiramine.

Jõgeva haigla juht Peep Põdder andis ülevaate tervishoiu olukorrast ning planeeritavast vaktsineerimise käigust Jõgeva vallas. Põdder sõnas, et statistiliselt on kõige tõhusamad meetmed viiruse leviku piiramiseks koolide viimine distantsõppele, enam kui kümne inimesega kogunemiste vältimine ning maski kandmine. Ära ei tohi unustada 2+2 reeglit. Õpetajate vaktsineerimisega on haigla juhi sõnul plaanis alustada esmaspäeval, mil eeldatavasti saabuvad tellitud vaktsiinidoosid. 1. märtsist hakkab Jõgeval politsei- ja piirivalveameti ning päästeameti töötajaid vaktsineerima Qvalitase arstikeskus. Jõgeva valla hooldekodudes on elanikud praeguseks saanud vaktsiini mõlemad doosid.