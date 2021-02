«Praegu on tulnud väga palju münte alates 13. sajandist kuni 19. sajandini välja,» ütles arheoloog Heiki Valk. «Kõige põnevamad neist on muidugi kõige varasemad, ehituslooliselt on kirikuhoone dateeritud 15. sajandisse, aga varajaste müntide rohkus näitab, et kirik on siin olnud juba 13. sajandi teisel poolel ja 14. sajandi alguses, rahasid on ohverdatud altarite juurde.»