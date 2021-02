Tartumaale lisandus 65 nakatunut

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 257 inimesel. 203 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 95, Tartumaale 65 (neist Tartu linna 42), Pärnumaale 59, Viljandimaale 16, Võru-, Jõgeva- ja Järvamaale 15 uut positiivset testi tulemust. Raplamaale lisandus 11, Põlvamaale 10, Saaremaale 7, Lääne-Virumaale ja Valgamaale 6, Läänemaale 3 ning Hiiumaale 2 uut nakkusjuhtu. 7 positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 551,8 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 10,9%.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 68, haiglaravi vajab 417 patsienti

6. veebruari hommikuse seisuga viibib haiglas 417 COVID-19 patsienti, nendest intensiivravi vajab 33 patsienti, kelledest omakorda juhitaval hingamisel on 16 inimest.

Uusi COVID-19 haigusjuhtumeid avati kokku 68. Koju saadeti 31 inimest, 20 inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda, 4 inimest viidi üle teise haiglasse.

Ööpäeva jooksul suri üheksa koroonaviirusega nakatunud inimest – 92-aastane mees, 90-aastane mees, 83-aastane mees, 79-aastane mees, 78-aastane naine, 71-aastane mees, 70-aastane mees, 69-aastane mees ning 53-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 456 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 2684 COVID-19 haigusjuhtumit 2637 inimesega.

6. veebruari seisuga on tervenenud 37 652 inimest. Neist 26 315 inimese (69,9%) haigusjuhtum on lõpetatud, 11 337 inimese (30,1%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 803 572 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 47 512 (5,9% testide koguarvust). Koroonatestide täpsemat statistikat saab vaadata www.terviseamet.ee/koroonakaart.

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 35 492 inimesele, kaks doosi on saanud 17 376 inimest

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 35 492 inimesele, kellest 17 376 on saanud mõlemad doosid. Statistikat vaktsineerimiste kohta saab vaadata Terviseameti koroonaviiruse andmestikust. Inimene ise saab oma vaktsineerimisi vaadata Patsiendiportaalis digilugu.ee.

Sel nädalal jätkub hooldekodude elanike ja töötajate, hambaraviasutuste töötajate, ambulatoorse eriarstiabi osutajate vaktsineerimine, alustatakse apteekrite vaktsineerimisega ning tagatakse teine vaktsiinidoos esimese doosiga vaktsineeritutele. Harjumaa, Ida-Virumaa ja Pärnumaa suuremad perearstikeskused hakkavad kutsuma vaktsineerima üle 80-aastaseid.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärk on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.

Esmajärjekorras võimaldatakse vaktsineerimist tervishoiutöötajatele ning tervishoiuasutuste töötajatele, hooldekodude töötajatele ja elanikele ning üle 70-aastastele ja teatud diagnoosidega inimestele, kellel võib tervise tõttu olla COVID-19 haiguse kulg raskem. Niipea kui Eestisse jõuab piisavas koguses COVID-19 vaktsiine võimaldatakse vaktsineerimist ka teistele sihtrühmadele ja kogu elanikkonnale.

Laadi alla HOIA rakendus

Laadi Google Play või App Store’i kaudu oma telefoni mobiilirakendus HOIA, mis teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Samuti saad nii anonüümselt teavitada teisi kasutajaid enda haigestumisest. Rakenduse kasutajate telefonid vahetavad omavahel anonüümseid koode ning riik, rakenduse tootja ega telefoni tootja ei saa teada, kes kellega lähikontaktis oli. Loe lisa www.hoia.me.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 262 334 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 3133 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 341.

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise testimise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Samuti on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja asukoha koordinaate testimiskohtade kohta.