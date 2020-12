VIDEO ⟩ 80 kiisut otsib jõuluks päris kodu

Viieteistkümne tegutsemisaasta jooksul on organisatsioon päästnud tänavalt üle 3000 kassi ning sel aastal on päris koju aidatud umbes 260 nurrumasinat.

«Meie jaoks on oluline üles leida need kassid, kes vajavad hoolt, kes on kas maha jäetud, üksi ilma omanikuta ja hulguvad tänavatel ringi. Püüame neile kõigile leida sooja kodu, kus nad saaks oma kuninglikku elu elada,» sõnas Tartu kassikaitse vabatahtlik Liisi Toom.

«Praegu ootab päris kodu 80 kiisut, nii et kui keegi jõulude ajal tunneb, et üks pereliige võiks juures olla, siis 80 peret võiks ühe kiisu võrra õnnelikumaks saada küll,» leidis Toom, kelle juurde on elama jäänud kaks senist hoiukodulist: Pilveke ja Tuutu.

Kassid jõuavad Tartu kassikaitse hoole alla erinevas seisundis, kuid kassikaitsjad ei tee vahet, kas päästetav loom on terve, on ta väike või suur, vana või noor. Oluliseks peetakse ka ennetavat tegevust selleks puhuks, kui kass peaks taas tänavale jääma.

«Mõtleme alati ka sellele, et kui me kassi päästame, ei läheks nad päris kodudesse steriliseerimata või kastreerimata. See tähendab, et päästetud isendite arv on tegelikult kordades suurem, kui mõelda, kui palju pesakondi võib üks kiisu tuua,» lisas Toom.

Tartu kassikaitse kasutab hoiukodude süsteemi. Seega pole päris kodu ootel olevad nurrujad puurides või läbisegi ühes toas, vaid elavad ajutiselt mõne inimese või pere juures täisväärtuslike perekonnaliikmetena.

«Usume, et kõige paremini ja kiiremini saame kassidele päris kodu ja kvaliteetse elu anda siis, kui nad on hoiukodudes, sest nii saavad nad kohe sotsialiseeruma hakata. Nendega tegeletakse, taastatakse nende usaldust ja vajadusel neid ka ravitakse,» toonitas vabatahtlik Toom.

Võib juhtuda sedagi, et hoiukodusse läinud kass jääbki lõpuks sellesse peresse päriseks.

«Ükskõik mis juhtub – kas loom läheb edasi või jääbki hoidukodusse, on kogemus ikkagi väärtuslik. Kui kass on juba kellegi südamesse koha võitnud, on see ju ainult rõõm,» sõnas Liisi Toom.

Ühe euro kampaania aitas võlgadest vabaks

Novembris korraldas Tartu kassikaitse ühe euro kampaania, et maksta kinni kass Lola ravi ja 3000-eurone summa, mis oli varasemast tasumata.

«Lola on nüüd terve, ootab oma kodu ning raviarved on makstud. Nii et see kampaania läks hästi ja me oleme väga tänulikud kõigile, kes ühe euro enda rahakotist leidsid,» rääkis Toom.