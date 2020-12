Galerii ⟩ Külmakraadid tõid Peipsile kauni jäävaiba

«Praegune jääkate on veel liiga nõrk, et inimest kanda. Inimelude kaitseks seame keelu nõrgale jääle minekuks,» rääkis Lõuna prefektuuri piirivalvebüroo juht Meelis Saarepuu.

«Ohutu jääle minek on tagatud, kui jää paksus on ühtlaselt 7–10 sentimeetrit. See, et mõnes kaldas on jää paksem, kui pilguga mõõta, ei tähenda kindlasti seda, et kogu järvistu jääl viibimine oleks ohutu,» märkis piirivalvejuht.