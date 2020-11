Galerii ⟩ Mustal reedel jäid šopahoolikud Lõunakeskuses rahulikuks

Tartu Postimehe ajakirjanikule ütlesid kohalikud müüjad, et õhtu on Tartu suurimas kaubanduskeskuses möödunud pigem vaikselt, inimesed on kandnud maski ja hoidnud vahet. «Tavaliselt on must reede toonud siia ikka sadu inimesi rohkem kui täna,» ütles ühe ehtepoe müüja, kes loodab ostlejate arvu kasvu laupäevast ja pühapäevast.