GALERII ⟩ Parimad ettevõtted said maskigalal auhindu

Koroonaviiruse leviku tõttu oli tänavune tseremoonia tavapärasest tagasihoidlikum ning ohutusmeetmetest kantud. Lisaks sellele, et tunnustamisüritusele kutsuti varasemate aastatega võrreldes mitu korda vähem inimesi, pidid osavõtjad ruumis liikudes kandma kaitsemaske. Kui tavapäraselt on parimatele ettevõtjatele pidulikku õhtusööki serveeritud suurtes laudkondades, siis nüüd istusid inimesed laudades rangelt kahekaupa.

Tunnustuse pälvisid nii need, kes paistsid parimatena silma eriti heade mulluste majandusnäitajate poolest, aga ka need, keda hindasid kiituse vääriliseks valdkonnaspetsialistid.

Sel puhul ilmub koos reedese Tartu Postimehega 36-leheküljeline erileht «Aasta ettevõtlus», mis portreteerib tervet rida parimate sekka tõusnud firmasid. Kõik ettevõtluslehe lood on leitavad ka digilehe majanduse rubriigist.

Tartu parimate ettevõtete tunnustamine on pikk traditsioon, mille algus ulatub 1998. aastasse. Ühtlasi on Tartu ärinõuandla abiga jagatud eri valdkondades kiitust nendele tegijatele, kelle õnnestumised on aidanud hoida head ettevõtluskliimat Tartu maakonnas. Nagu eelmisel kahel aastal, valisid Tartu Postimehe lugejad selgi korral veebihääletuse kaudu aasta toote, samuti kuulutas sihtasutus Tartumaa Turism välja aasta turismisteo.