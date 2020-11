OTSEÜLEKANNE ⟩ Kultuurikompassi foorum «Kuidas kõnetada Euroopat?»

Kultuurikompassi eestvedaja Angela Ader tõdes, et koroonakriisi ajal on tähtis, et me ei kaotaks Eestis silmist üht meie suurt sihti olla maailmas suuremad, kui me oleme oma rahvaarvu poolest. «Usun, et seda saavutame just kultuuri kaudu: siinsete kultuurisündmuste ja kultuuriloomingu kõrge taseme ning kultuurielu rahvusvahelisuse kaudu. Selle kaudu, et meie looming leiab publikut ja fänne Soomest, Lätist, Saksamaalt või kaugemalgi. Foorumil kogumegi inspiratsiooni ja arutame parimaid praktikaid,» rääkis ta.