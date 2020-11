PÖFF ⟩ Austraalia aborigeenide pere võitleb elu eest

Lavastaja Victoria Wharfe McIntyre debüütfilm «Üleujutus» jälgib ühe aborigeenide perekonna võitlust elu eest 1940. aastate Austraalias. Aga see ei ole see lustlik Krokodill Dundee Austraalia, kus kõik üksteist sõbralikult õlale patsutavad. See on Austraalia, kus isa läheb sõtta, ema võetakse ühte tallu teenijannaks ja tütar teise. Rõhk sõnal «võetakse». Sõjast tulnud mees otsustab oma pere jõuga ühendada ja nagu võib aimata, kutsub sellega esile jõulise vastureaktsiooni.

Järsud üleminekud

Siinkohal peab lavastaja ära otsustama, mis žanrireeglite järgi ta hakkab oma lugu rääkima. McIntyre on jäänud aga aia peale istuma ja püüab segada mõtliku tegelaste sisevastuoludest tõukuvat draamat ja julma kättemaksuodüsseiat. Ühel hetkel näeme toorest vihast kantud naist tapmas suvalisi baarileti ääres seisvaid mehi. Ei mingit kõhklust ega kätevärinat, aga hetk hiljem vajub ta tohututes süümepiinades põrandale põlvili ja karjub taeva poole.

Üleminek ühelt žanrilt teisele on liiga järsk, et vaatajana suudaksin sellega kaasa minna. Eriti kui eelnevalt on naist kujutatud ühes unenäostseenis valges voogavas kleidis rahuinglina. Minu kahetsus vormilises ebaõnnestumises on seda suurem, et filmi idee jätkab sel aastal vaadatud festivalifilmides läbiva joonena korduvat mineviku mäletamise olulisuse teemat.

Aborigeenid ja põlengud

Konteksti mõttes toon siia sisse rahvahääletuse teema. Kuni aastani 1967 oli Austraalia põhiseaduses kirjas, et aborigeene rahvaloendusel ei loendata ja iga omavalitsus võib ise otsustada, kui palju nad aborigeenidele õigusi annavad. Näiteks, kas aborigeenil on õigus maad omada. Rahvahääletuse tulemusena võeti need punktid põhiseadusest välja. Aastal 1967.

Oma silm on muidugi kuningas ja kui mitte muud, siis kauneid loodusvaateid saab filmis küll nautida. Reaalselt on võttepaigad tänaseks maastikupõlengutes hävinud.