Tartumaale lisandus 32 koroonapositiivset

Terviseameti ülevaate kohaselt on Tartumaale lisandunud seitse nakatunut saanud viiruse perekonnasiseselt, seitsme nakatunu nakkusallikas on teadmata, kolmel juhul nakatuti õppeasutuses, kolm nakatunut said nakkuse tutvusringkonnast, üks nakatunu sai nakkuse sõpruskonnast.