Haldusreformist on möödas üle kolme aasta, Jõgeva- ja Tartumaal jäi selle käigus 35 omavalitsusest alles 11. Mõne teise omavalitsusega liitmisest või ühinemisest pääsesid vaid Tartumaa Nõo ja Luunja vald. Haldusreformiga kadunud valdade vallamajad on siiski suures osas praegugi kasutusel. Enamikus neist töötavad ühendvaldade teenuskeskused, kuid nii mõneski on uus sisu.