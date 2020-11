Ööpäevaga sai Eestis positiivse koroonaproovi vastuse 265 inimest, 17 neist on tartumaalased

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 188,49 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust 4,4 protsenti.

12. ja 13. novembri põhja regionaalosakonna koroonaviiruse nakkusjuhtudest 14 juhul sai inimene viiruse oma pereliikmelt ning seitsmel juhul töökaaslaselt. Viiel juhul oli nakkusallikaks nakatunud tuttav, 17 juhul nakkusallikas ei selgunud. Ülejäänud juhtumid on täpsustamisel.

Põhja regionaalosakonna poolt on jälgimisel üle 11 200 inimese, kellest 1306 on haigestunud. Kokku saab põhja regionaalosakonna tööpiirkonnas eristada 24 kollet. Kooli koldeid on kokku neli, lasteaia koldeid on üks kokku, töökoha koldeid on kokku seitse, ürituste koldeid on kokku kolm ja muu kontakti koldeid on kokku kuus. Lisanduvad veel Rapla hooldekeskuse kolle, haiglakolle ja Tallinna vangla kolle.

Ida-Virumaa

Ida-Virumaale ööpäevaga lisandunud positiivsetest tulemustest on viis juhtumit on seotud nakatumisega koolis, kolmel juhul sai nakatunu viiruse tuttavalt. Ülejäänud nakatumiste asjaolud on täpsustamisel.

12. ja 13. novembri juhtudest 34 juhul sai inimene nakkuse pereliikmelt, 15 juhtumit oli seotud kooli ja 11 töökohaga. Kaheksal juhul sai inimene viiruse trennist, kolmel juhul tuttavalt ning kolmel juhul lasteaiast. Venemaalt toodi sisse kolm uut koroonaviiruse juhtumit.

Ida regiooni tööpiirkonnas on 13 aktiivset kollet. Kokku on koolikoldeid kolm: Sillamäel kaks, Kohtla-Järvel üks ja Jõhvis üks. Kaks lasteaia kollet: üks Narvas ja teine Kohtla-Järvel. Töökohakoldeid on kokku viis: üks Narva-Jõesuus, üks Sillamäel, üks Narvas, üks Jõhvis ja üks Tapal. Viru Vangla koldes on 230 inimest, Narva jäähoki koldes on 62 inimest.

Ida regionaalosakonna jälgimisel on ligi 3400 inimest, kellest haigestunud on 572.

Tartumaa

Neli uut Tartumaa nakatunut said viiruse koolist ning kolm harrastustegevuse käigus. Kaks tartumaalast nakatus töökohal ning kaks inimest sai koroonaviiruse tuttavalt. Ühel juhul toodi nakkushaigus Eestisse Saksamaalt.

Viljandimaa uute nakkusjuhtude puhul said inimesed viiruse oma pereliikmelt. Võrumaa nakkusjuhtum on sisse toodud Venemaa Föderatsioonist.

Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on üle 1700 inimese, kellest 229 on haigestunud (haigestunute number sisaldab ka põhja regionaalosakonna jälgitavaid). Lõuna regionaalosakonna jälgimisel on kolm aktiivset kollet, üks on 34 inimesega hooldekodu kolle. Töökohakoldes on seitse inimest ning õppeasutuse koldes on kuus inimest.

Pärnumaa

Neli Pärnumaale lisandunud nakatunut said viiruse pereliikmelt, ühel juhul sai inimene nakkuse töökohal. Üks Pärnumaa nakatunu sai viiruse trennis käies, ühel juhul on tegemist Viru vangla kinnipeetavaga. Ülejäänud lääne regionaalosakonna viimase ööpäevaga lisandunud juhtumid on selgitamisel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 1000 inimest, kellest 132 on haigestunud. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on kaks kollet Hiiumaal, kus esimeses pereürituse koldes on 12 inimest ja teises ürituse koldes seitse ja perekoldes kuus. Pärnumaal on jälgimisel üks 10 nakatunuga kooli kolle ja hooldekodu kolle, kus on 12 nakatunut.

Haiglas viibib 75 koroonaviirusesse nakatunut

14. novembri hommikuse seisuga viibib haiglas 75 COVID-19 patsienti, juhitaval hingamisel on viis patsienti.