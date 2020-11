RAADIOSAADE ⟩ Keskerakondlased kallistasid Arena Tartu idee surnuks

Kui esimese teema puhul tõdeti muu hulgas, et mõni arendus polegi linnas võimalik ilma, et keegi sellele vastu seisaks, siis teise kohta leiti, et Tartu suurhalli ideed kaitsma tõtanud keskerakondlased võisid ise oma plaani nõrgestada sellega, et saatsid parlamendi liikmetele kirja, milles palusid rivaalitsev Süku projekt toetuseta jätta.