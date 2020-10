Millal Emajõelinnast sai päriselt linn?

Kahtlusteta on selge, et ei 16. augustil ega ka nädal või aasta hiljem ei olnud Tartus linn veel sündinud. Aga millal ta siis tekkis? Küsimust, millal võib üht asulat linnaks pidada, on arutatud aastakümneid ning keskaegsete linnade puhul on kõige olulisemaks loetud linnaõiguse saamise aega.

Mitmete linnade puhul on linnaõiguse saamise aeg täpselt teada. Näiteks Tallinn sai Lübecki õiguse 1248. aastal. Tartu kohta on küll selge, et keskajal kasutati Riia linnaõigust, selle kindlam saamise aeg on aga teadmata. Küll on teada mõned kaudsed andmed.