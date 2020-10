Tähtvere dendropargi suusarada muutub ohutumaks

Tähtvere dendropargis käivad suured mullatööd, et muuta suusarajad ohutumaks.

Tähtvere dendropargis on käimas suuremad mullatööd suusaringi nn esimesel tõusul ja selle kõrval oleval laskumisnõlval. Tähtvere spordipargi haldusjuht Marti Viilu selgitas, et eesmärk on tasandada esimest tõusu ja laskumisele teha lõppu pidurdusnõlv.