Galerii ⟩ Võitluslikud reketiduellid tõid sulgpalli meistrivõistlustelt tartlastele palju medaleid

Sulgpalliklubi Triiton juht Mark Siliksaar jälgis kolme päeva jooksul võistlusi suure põnevusega ning tema sõnul olid lahingud igati tasavägised. «Suurim üllatus tuli U15 vanuseklassis, kus Triitoni klubi poiss Andrei Schmidt Tartust alistas Rene Leemani, keda loeti absoluutseks favoriidiks. See oli pikk ja tark võitlus,» ütles Mart Siliksaar. Tema hoolealune ja tartlaste esinumber Tauri Kilk sai treeneri sõnul hakkama järjekordse hea mänguga, võites esimese kulla juba laupäeval U17 noormeeste üksikmängus. «Tauril polnud minu arvates väga vastast, sest ta võttis kohe alguses suure edu sisse. Nägin treenerina kõrvalt situatsiooni laiemalt ning märkasin vastase vigu, millele sai tähelepanu juhtida,» kirjeldas Siliksaar.

Pärast esimest võitu ütles Tauri Kilk, et tunnetas küll head minekut, kuid sooritust kordagi lõdvaks ei lasknud. «Ma ei saa öelda, et ma võtsin seda mängu lihtsalt, pigem püüdsin oma rütmi säilitada,» rääkis Tauri Kilk. Treener Siliksaare sõnul on sulgpallis vaja kogu aeg vastast pinge all hoida. «Pallid tuleb taha välja lüüa, mängida võimalikult laialt, servida anda eri nurkadesse. Mõnikord kaotab mängija tunnetuse ära, teisel korral on jalad laisad, iga vastase jaoks on vaja valida eraldi taktika,» lisas Siliksaar.