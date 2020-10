VIDEO ⟩ Nagu täiskuu ajal. Jõgeva vallavolikogu istungil aeti segast õunaussijuttu

Jõgeva vallavolikogu keskfraktsiooni liige Arvo Sakjas päris abivallavanem Terje Rudissaarelt, et mida too silmas pidas, kui postitas Facebookis oma seinale vallaametnike koondamist käsitleva uudise juurde kommentaari: «Mõni õunauss on ussitama ajanud osa õunast! Tulebki õun ära korjata ja ussitanud osa välja lõigata, ülejäänu on hea ja söödav!».