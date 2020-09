Pildid ⟩ Burger King avas Lõunakeskuses uksed täna, KFC avab homme

Täna ametlikult kell 15.00 uksed avama pidanud Burger Kingi juurde kogunes järjekord juba pea tunnikene varem. Ka otsutati, et esindus hakkab teenindama plaanitust pool tundi varem.

Et rahvas liigselt järjekorras ei trügiks seisis Tartu esimese Burger Kingi esinduse juures ka turvamees, kes jälgis, et inimesed üksteisest distantsi hoiaks ning laskis järjekorras seisvaid inimesi toitu tellima jaokaupa. Turvatöötaja sõnas, et avamise eel väike järjekord küll oli, kuid õnneks trügimist ja tunglemist ette ei tulnud. Tunglemise vältimiseks peavad turvatöötajad Burger Kingi juures korda ka paaril järgneval päeval