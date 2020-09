Mõisavahe tänava korteripõleng algas ilmselt rõdult

Päästjatel kulus põlengu kustutamiseks pea tund. Kustutamist raskendas asjaolu, et korterisse sisenemiseks pidid päästjad jagu saama tugevast metalluksest.

Lõuna päästekeskuse pressiesindaja Marek Kiik vahendas, et korter oli põlengu ajal inimestest tühi. Kõrvalkorteris olnud inimesed evakueeriti. Nende hulgas oli ka kolm last, kuid põlengus keegi viga ei saanud.

Korteris polnud keegi suve jooksul elanud ning ka elektrivool oli välja lülitatud, seetõttu saavad menetlejad välistada, et tulekahju sai alguse korteris sees.

Küll leidsid päästjad korterist suitsuanduri, kuid pole selge, kas see tulekahju ajal ka tööle hakkas.

Kiik vahendas, et rõdul olid maas turbakotid ning põrandakate. «Kõige tõenäolisem on, et põleng sai alguse mõne teise korteri aknast või üle rõduääre hooletult välja visatud suitsukonist,» selgitas Kiik.