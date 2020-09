Terviseameti spetsialistid kiidavad rallipublikut

Terviseameti Lõuna regionaalosakonna juhatajal Tiia Luhtil jagus nii võistluse korraldajatele kui ka rallipublikule vaid kiidusõnu. «Rallirahvas oli väga hoolas,» sõnas ta.

Luht märkis, et võistluste ajal tuli küll teha pealtvaatajatele ja ka rallil töötajatele mõningaid märkuseid, kuid neist võeti kohe õppust. «Palusime pealtvaatamisalade töötajatel kontrollida, et inimesed ikkagi maske kannaks ning need ka endale õigesti näole sätiks, tulemus oli ka kohe näha,» lisas Luht.

Kui nüüd peaks ilmnema, et keegi rallil koroonaviirusesse nakatus, siis see saab selguda kõige varem alles selle nädala lõpus. «Viiruse peiteaeg on 5-7 päeva, aga praegu loomulikult loodame, et rallil nakatumisi ei toimunud,» sõnas Luht.