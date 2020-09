Rally Estonia koorekiht ööbib Tartu kesklinna nooblites hotellides

Näiteks kinnitas Raekoja taga asuva hotelli Lydia juhataja Diana Timberg, et neil on suur au võõrustada suurt hulka Rally Estoniaga seotud tähtsaid tegelasi. «Meie majas ööbivatest inimestes on 95 protsenti ralli korraldajad. On nii sõitjaid kui ka tiimipealikke,» sõnas Timberg. Klientide privaatsuse huvides ei nimetanud ta Lydias peatuvaid ralliga seotud tegelasi nimeliselt.

Samas andis juba kolmapäeva õhtul Lydia juurde pargitud noobel sportauto, oranži värvi Porsche 911 GT3 RS tunnistust sellest, et Lydias peatuvad rallinädalavahetusel tegelased, kes saavad endale kallist ööbimist lubada.

Kõik 70 hotelli Lydia numbrituba ja sviiti on rallinädalavahetuseks välja müüdud. «Sviidid broneeriti juba siis, kui sai avalikuks, et Eesti ja Tartu võõrustavad autoralli MM-i,» märkis hotelli juhataja.

Ka tunnistas ta, et rallinädalavahetusel on Lydia hotellitoad tavapärasest hinnakirjast veidi kallimad. «Suure tõenäosusega jääb see sellel aastal ainukeseks suurürituseks Tartus ning seetõttu on meie praegune hinnakiri tavapärasest keskmiselt 15 protsenti kallim,» märkis Tinberg.

Ka hotellis Dorpat pole sel nädalavahetusel ühtki vaba tuba. Kõik 205 numbrituba on selleks nädalavahetuseks broneeritud. Hotelli juhataja Pille Uiga sõnas, et Dorpatil on au võõrustada nii ralli korraldajaid kui ka pealtvaatajaid.

Erinevalt Lydia hotellist, jättis Dorpat hotellitubade hinnad rallinädalavahetuseks muutmata.

Hotellide London, Pallas ja Sophia omanik Verni Loodmaa sõnas, et talle kuuluvates hotellides on nii rallifänne kui ka võistlusega seotud tegelasi. Kolmes nimetatud hotellis on veel saada mõned üksikud toad.

«Tõsised rallifännid broneerisid toad kohe, kui rallipaik ja toimumisaeg sai ametliku kinnituse,» märkis Loodmaa.