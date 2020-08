Fotod ⟩ Konrad Mägi ateljee sai uuenenud ilme

«Tartu südalinnas asuv legendaarne ateljee on Tartu üheks olulisemaks klassikalise maalikunsti südameks ning loodetavasti pakub Konrad Mägist rääkiv infostend head sissejuhatust maalikunstitraditsioonidega tutvumiseks, aga ka ise maalikunsti alal käe proovimiseks,» ütles linnapea Urmas Klaas reede lõunal ateljee avamisel.

«Ruum oli nõukogudeaegse sisustusega ja räämas pea 30 aastat. Nüüd on aga kunstnikele märgilise tähendusega ateljee jälle kõigile avatud,» rääkis Trummal. Ta lisas, et maalitegevust alustatakse ateljees septembrist ning oodatud on kõik linlased, kes soovivad Konrad Mägi õpetuste järgi joonistades või maalides kätt proovida.