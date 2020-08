Pildid ⟩ Riia-Vaksali ristmikuehitus jõudis Eestis seninägemata etapini

Tartu linnavalitsuse teedeteenistuse juhataja Oleg Lužetski selgitas, et säärast tehnoloogiat pole Eestis teede ehitusel varem kasutatud. Mujal on raudteetammi alla rajatud kollektorid paika pandud nii, et on raudtee mõneks ajaks lahti võetud, tamm lahti kaevatud ning seejärel kollektor paika tõstetud. Et Riia tänava raudteetammil on väga palju rööpapaare ning nii pikaks ajaks ei saa raudteeliiklust seisata, otsustati uue liiklussõlme rajamisel kasutata hoopis teistsugust tehnoloogiat.