Tartu eelarvesse laekus seitsme kuuga 112 miljonit eurot

Kulusid on olnud 112 miljonit eurot ehk 57 protsenti eelarvest, seejuures suurimad väljaminekud on olnud hariduse valdkonnas. Tööjõukulud on olnud 50 miljonit eurot, majandamiskulud 28 miljonit eurot, toetuseid on antud 13 miljonit eurot, põhivara soetuseks on kulunud 21 miljonit eurot ning intressikuludeks 200 000 eurot.