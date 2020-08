Ahhaa käsib kõigil külastajatel maski kanda

Ahhaa juhatuse esimees Andres Juur tunnustas keskuse külastajaid selle eest, et nad on seni väga vastutustundlikult käitunud, ent lisas, et hiljutiste sündmuste tõttu on täiendavad ohutusmeetmed vajalikud. Juur ütles, et kõik külastajad saavad maski kohe Ahhaasse saabudes. «Välisuksest sisenedes tuleb desinfitseerida oma käed ja sealsamas ulatab klienditeenindaja tulijale kaitsemaski,» selgitas ta.