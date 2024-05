Tegu on pisemate, 30–40-ruutmeetriste elamistega, mis sobivad pigem lühiajaliseks üürimiseks, selgitas OÜ Veeberi juht Rein Kala. Ta lisas, et ei ole vahet, kas ehitada korterid elumajja või endisele kaubanduspinnale. «Ehitus on ehitus,» märkis Rein Kala.