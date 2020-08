Abilinnapeade suhtlusvea tõttu jääb ära jooksuvõistlus

Uue kolde kartus

Sellise sammu astusid jooksuvõistluse korraldajad põhjusel, et Tartu linnavalitsus otsustas võistluskeskusesse A. Le Coqi spordihoone juurde uuesti püsti panna koroonaproovide võtmise telgi.

Selline asi spordivõistlusega kokku ei sobi, nentis Ske­chersi suvejooksu peakorraldaja Jaanus Mäe (pildil). «Linnavalitsus oli kahe käega poolt, et jooks siiski kavatsetud kujul toimuks, aga meie ei tahtnud võtta seda riski, et mõni jooksja läheb kogemata koroonatelki või tuleb mõni prooviandja kogemata jooksutelki,» selgitas Mäe.

Tema ja jooksu sponsorid kartsid uue koroonakolde tekkimist. «Linnavalitsus ei andnud meile ka sellisest otsusest teada, meist sõideti teerulliga üle. Ma ei usu, et samamoodi oleks käitutud näiteks rallikorraldajatega,» ütles Mäe.

Rahaline kaotus on olnud suur, samuti on jooksu ärajätmine tekitanud pingeid sponsoritega. Mäe sõnul on linnavalitsus toetanud jooksu «rekordilise 3000 euroga», kuid saab raha välja maksta vaid siis, kui üritus ei toimu virtuaaljooksuna. «Oleks aeg määrused üle vaadata,» nentis ta.

Korraldaja sai enda sõnul vastuolulisi sõnumeid abilinnapeadelt ja meditsiinitöötajatelt. «Abilinnapea Asko Tamme ütles möödunud reedel, et koroonatelk tuleb spordihoone juurde 99-protsendilise kindlusega, aga esmaspäeval pakkus Mihkel Lees, et võib-olla telk kolib, ei ole jooksu ajal avatud või paikneb nii, et prooviandjad ja jooksjad ei puutu kokku,» selgitas Mäe, kes oli meeskonnaga nädalavahetusel otsustanud ning osalejatele teada andnud, et jooks peab aset leidma virtuaalselt. «Me ei saanud siis esmaspäeval enam öelda, et võib-olla ikkagi toimub tavalisel kujul, pealegi olime juba tehinguid ära jätnud.»

Harjunud koht

Veel tekitas Mäe sõnul segadust see, et ehkki linnavalitsus soovitas jooksu tavapäraselt korraldada, nägid meditsiinitöötajad ohtu selles, kui koroonatelk oleks jooksutelgi lähedal paiknenud.

Abilinnapea Asko Tamme sõnul ütles tema pärast linnavalitsuse reedest otsust Mäele, et koroonatelk tuleb kindlasti uuesti A. Le Coqi spordihoone juurde parklasse, sest tartlased on selle asukohaga harjunud, sealt on võimalik läbi sõita ning maja juures on olemas kõik vajalikud kommunikatsioonid. Abilinnapea Mihkel Lees tunnistas linnavalitsuse kommunikatsiooniviga, et jooksuvõistluse korraldajatele otsusest kohe teada ei antud. «Olukord Tartus läks Vabanki kolde tõttu tõsiseks ning reageerida tuli kiirelt,» lisas Lees.

Siis aga pöördusid linna poole A. Le Coqi spordihoones toimetava Tartu Spordi esindajad ning linnavalitsus otsustas, et püüab otsida telgile uue koha. Selleks ajaks oli aga Mäe juba jooksul osalejatele oma otsusest teada andnud.

Meist sõideti teerulliga üle. Ma ei usu, et samamoodi oleks käitutud näiteks rallikorraldajatega, ütles jooksuvõistluse korraldaja Jaanus Mäe.

Esialgu mõeldi linnavalitsuses võimalusele panna koroonatelk laululava parklasse, kuid linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Andres Pool ütles, et see pole kindel. «Eesliinitöötaja on ka inimene ning me peame hoolitsema, et nad saaksid vetsus käia ning mõtlema sellegi peale, et telk ei pruugi samas kohas olla ainult augustis, vaid ka külmade ilmadega. On vaja, et inimesed saaksid vahepeal ruumi sooja minna,» sõnas Pool.