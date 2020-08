Tartusse lisandus üks positiivne koroonatesti tulemus

Rahvastikuregistri andmete järgi laekus 1 positiivne tulemus Tartu linna, nakatumine on seotud Vabanki puhanguga. Kokku on Vabanki puhangus seni haigestunud üle Eesti 29 inimest, neist 17 Tartu linnas, kus on hetkel tuvastatud 162 lähikontaktset.