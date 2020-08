Kliinikumi töötajate nakatumine tõi piirangud

Reedel selgus, et viirusega on nakatunud ka kolm Tartu ülikooli kliinikumi töötajat ning kliinikumi kriisijuhtimismeeskond otsustas osa piiranguid taastada. Muu hulgas kehtestas haigla külastamispiirangu.

Töötajad isolatsiooni

Kliinikumi kinnitusel ei nakatunud töötajad haiglas, vaid väljaspool seda. Siiski suhtus kliinikumi kriisijuhtimismeeskond olukorda väga tõsiselt ning suunas eneseisolatsiooni ligi 30 töötajat.

«Töötajate diagnoosi selgumisel jäid töölt kõrvale kõik töötajatega kontaktsed isikud. Haigestunud töötajatega kokku puutunud patsientide Covid-19 testid on seni olnud negatiivsed ehk patsiendid ei ole nakatunud,» ütles Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse esimehe kohusetäitja Marek Seer reedel. Ta lisas, et kliinikum rakendab kõiki meetmeid ja on eriliselt valvas, et takistada viiruse levikut haiglas. Haigeid töötajaid kliinikum tööle ei luba.

31. juulist kehtestas kliinikum külastuspiirangu ning patsientidega lähikontaktis olevad töötajad kannavad isikukaitsevahendeid, sealhulgas hambaravis.

Lisaks taastati kriisijuhtimismeeskonna töö. «Tekkinud olukord Tartumaal on alarmeeriv, reedel üheksa lisandunud nakatunut ööpäevas sarnaneb kevadise olukorraga. Seetõttu tuleb kõikidel elanikel mõista enda rolli ja vastutust. Haigena peab püsima kodus,» rõhutas Marek Seer.

Tervena tuleb endiselt hoolikalt käsi pesta ja hoida distantsi. Koroonaviirus levib nakkuslikult inimeselt tervele eelkõige lähikontakti teel. Lähikontaktiks loetakse olukorda, kus inimesed on 15 minuti vältel teineteisele lähemal kui kaks meetrit.

Kõik eile lisandunud koroonapositiivsed Tartus ja Harjumaal on seotud 18. juulil ööklubis Vabank peetud peoga, kus viibis haigestunud inimene.

Üks Harjumaa nakatunu osales Narva vaba lava e-spordivõistlusel ja ööbis ühes toas 18. juulil Vabankis käinud isikuga, teise juhtumi puhul oli tegemist Vabanki külastanu kontaktsega. Kokku oli eilse hommiku seisuga Vabanki puhangus üle Eesti seni haigestunud 28 inimest, neist 17 Tartu linnas.

Terviseameti juhataja Tiia Luhti sõnul on selge, et inimesed ei pea kõigist soovitustest kinni. «Iga kord, kui kuulen teadet, et inimene viibis haigena mitu päeva tööl, tekib küsimus, kuidas meie sõnum päriselt inimestele kohale jõuaks: et nad juba väikse köha, nohu või palavikuga liikvele ei läheks,» ütles ta.

162 kontaktset

Tiia ​Luht näeb selget vastutust ka rahvarohkete ürituste korraldajatel. «Korraldajad peavad tagama, et inimesed ei oleks koos. Reedese lauluväljaku kontserdi eel pöördus isegi linnapea korraldaja poole ja palus jälgida, et inimesed ei oleks koos. Aga ikka juhtus teisiti,» selgitas Luht. Tema sõnul on korraldajaid, kes suudavad tagada desovahendite olemasolu ja hoida inimesi üksteisest kaugemal, aga kõik seda ei suuda.

Luht kinnitas, et täna hakatakse koos Tartu linnavalitsusega kaaluma uusi lahendusi, sealhulgas võib tulla piiranguid. «Meil on praegu jälgida ligi 162 kontaktset, kelle staatus võib muutuda. Võib-olla tuleks isolatsioonis inimestele teha tugevam kontroll või piirata üritusi. Mõtleme, kuidas teha nii, et Tartust ei kujuneks uus Saaremaa.»