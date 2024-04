Pildid Sõiduautot juhtinud vanem mees keeras ette linnaliinibussile ja sai viga

Liiklusõnnetus juhtus bussijuht Toivo Lõhmuse sõnul viis minutit peale kelle kolme nii, et talle keeras ette Turu tänavalt Jõe tänavale vasakpööret sooritanud sõiduauto Peugeot juht, kes oli vanemaealine mees. Et autojuht ei andnud bussile teed, kinnitas hiljem ka politsei pressiesindaja Pirjo Neissaar, kes lisas, et nii 78-aastane autojuht kui ka bussi juhtinud 62-aastane mees olid kained.