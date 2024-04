Rong viib uuest nädalast jälle Piusale

Seesugune muudatus pole midagi uut, vaid tavapärane suve-eelne vangerdus. «Kevadest varasügiseni on Tartu–Koidula liinil osa rongide lõpp-peatus Piusal – see annab huvilistele võimaluse mugavalt sealset looduskaitseala külastada,» selgitas Elroni turundusjuht Mariis Adamberg.

Väljumised on seatud nii, et stardipunkt või lõpp-peatus ei pea olema Tartus. «Kõik Piusa ja Koidula rongide ajad on Tartus ühildatud Tallinna rongide aegadega, et oleks võimalik mugavalt ümber istuda ja et ka kaugemal elavad inimesed saaksid Lõuna-Eesti külastamiseks rongiühendust kasutada,» kinnitas Adamberg.