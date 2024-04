Parimaks tudengibändiks kerkis superstaarisaatest tuntud laulja ansambel

Parimaks valitud tudengibändi nimi kannabki selle vokalisti nime ehk Rute. Koosseisu kuuluvad laulja Rute Trochynskyi, Franz Königswieser, Aron Talu ning Alec Aleksejeva. Seejuures on kõik Tallinna muusika- ja balletiakadeemia noored.

Kohtunik Henri Mäll märkis nende kohta, et oli tunda, et tegemist on küpsevate karjäärimuusikutega. «Erinevus tuli enesekindluses, julguses ja puhtalt instrumentaalses oskuses,» ütles ta ning lisas, et oli näha, et teisedki bändid olid tulnud näitama, et nad väärivad siin olla.

Et kohtunikele silma jääda, tuli kõigil neljal bändil läbida esmalt demovoor. Sealt edasi pääsenud võistlejaid ootas aga 20 minuti pikkune omaloominguline kava. Selles tuli esitada muu hulgas oma versioon Singer Vingeri palast «Ära jahtu».

Võitja Rute etteastega ei jäänud seejuures rahule mitte ainult hindajad, vaid ka ansambli solist Rute Trochynskyi ise.

Tema sõnul oli bändil laval omavahel väga hea energia ning mõistagi tegi võitjaks osutumine talle ja ta bändiliikmetele rõõmu. «Meile anti väga head tagasisidet ja oleme selle üle väga tänulikud, see tegi südame soojaks,» rääkis Trochynskyi. «Muusikud, kes on nii pikalt professionaalid ja ütlevad nii ilusaid ja siiraid asju meie kohta, kes me oleme alles noored ja verivärsked. See tõesti tähendas meile palju,» lisas ta.

Lisaks peaauhinnale jagati välja veel preemiaid. Näiteks valis Rute lemmikuks ka publik. Veelgi enam, parimaks instrumentalistiks kerkis samuti just võitja koosseisu liige, Alec Aleksejeva.

Kõige isikupärasema kaverdatud loo eest tunnustati aga bändi Wõnge. Parima vokalisti preemia pälvis aga Brigita Josing bändist Avantyr.

Žürii märkis sedagi, et nende meelest on Tudengibändi üritus äärmiselt oluline selleks, et kaasata noori muusikasse. Taavet Nilleri sõnul ei saa öelda, et näiteks superstaarisaade oleks olulisem kui Tudengibänd, kuigi paistab palju rohkem esile.

Henri Mäll nõustus žüriikaaslasega, et ürituse platvorm on oluline eelkõige neile, kellel ei ole oma skeene veel tekkinud.

Tartu tudengipäevad toimuvad 26. aprillist 4. maini. Festivali kavaga saab lähemalt tutvuda tudengipäevade kodulehel.