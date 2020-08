Tartu kriisikomisjon asub otsima võimalusi viiruse leviku tõkestamiseks

Homme kogunevad Terviseameti ja Tartu linnavalitsuse esindajad, et aru pidada, millised meetmed aitaksid viiruse levikut tõkestada.

Terviseameti Lõuna regiooni juhataja Tiia Luht. FOTO: Liis Treimann

Terviseameti juhataja Tiia Luht rõhutab, et inimestel tuleb väga hoolikalt meeles pidada samu põhimõtteid, millest juba kuus kuud on räägitud. Ometi ei pea tema sõnul soovitustest kõik kinni. «Iga kord, kui minuni jõuab teade, et inimene on haigena viibinud mitu päeva tööl, tekib küsimus, kuidas me päriselt oma sõnumiga inimestele kohale jõuame nii, et igaüks, kellel on väike nohu, köha või palavik, ei läheks liikvele,» rääkis Luht.

Eriti ettevaatlik tuleb olla oma seisundi hindamisel vanemate inimestega kokku puutumisel. «Kui me lähme vanaemale haigena külla, siis mida see näitab? Igal pool meedias rõhutatakse, et ära mine haigena teiste juurde ning kui pead seda tegema, siis kanna maski või eelista värsket õhku,» lisas Luht.

Teise olulise vastutajana näeb Luht rahvarohkete ürituste korraldajaid. «Nad peavad looma sellised võimalused, et inimesed ei paikneks lähestikku. Vastasel korral võib haigus sealt lahti minna, sellele tuleb tõsiselt mõelda,» sõnas Luht.

Reedel Tartus toimunud Nublu ja 2 Quick Starti kontsert oli üks näide, kus inimesed kõiki nõudeid ei täitnud. «Linnapea isegi pöördus korraldaja poole ja palus vältida olukorda, kus inimesed oleksid kõrvuti koos. Aga ikka juhtus nii,» lisas Luht. Tema sõnul ei saa eeldada, et terviseametit jagub igale peole või õhtusele sündmusele, sest töötajad on täiskoormusega ametis ja nõustavad pidevalt kõiki sündmuste korraldajaid. Mõned suudavad tagada piisavalt desinfitseerimisvahendeid ja hoida inimesi hajutatult, aga kõik seda siiani suutnud ei ole.

Tiia Luht ütles, et homme kogunetakse Tartu linna esindajatega ning otsitakse uusi lahendusi. Piirangud pole välistatud. «Võib-olla peame isolatsioonis inimestele tegema tugevama kontrolli või sündmusi ära keelama. Aga enne vaatame üle, millised on linna võimalused. Me ei saa valimatult lihtsalt kõiki keelata. Tuleb asjad läbi mõelda ja leida lahendus, kuidas Tartust ei kujuneks uus Saaremaa.»

Ta märkis, et üle Eesti on on jälgimise all ligi 162 kontaktset, kes on puutunud kokku haigestunud inimesega. Nende staatus võib igal hetkel muutuda ning on selge, et haigestunute trend liigub kasvavas suunas.