Tammeka noortevõistkond seisab Euroopa lävel

Tammeka noortetöö juht Mario Hansi jäi rahule meeskonna mängupildiga laupäevases mängus. «Mulle oli võidust veel tähtsam see, kuidas meie meeskond mängis,» rääkis Mario Hansi. «Proovisime palli valdamisega jõuda vastaste väravani, saavutades need õige jalgpalliloogikaga, mitte lihtsalt läbi juhuse. Hindasin kõrgelt meeskonna julgust mängida palliga, nad olid väga liikuvad ja võtsid vastutuse.»

Tammeka tegevjuhi Kristjan Tiiriku sõnul on põnev olnud kogu turniir. «See on väga tervitatav, et just U19 vanuse paremik sai omavahel mängida. Võit näitab, et meil on selles vanuses head aastakäigud ja palju tugevaid mängijaid,» ütles Kristjan Tiirik.