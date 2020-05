Kajar Lemberi kohtuistungite hotelli kolimine läheb maksma 4500 eurot

Tartu kohtute pressiesindaja Anett Kreitsman vahendas, et antud kohtuasjas on esimestel istungipäevadel 18. ja 22. mail kohtusse kutsutud osalema 40 inimest (kohtunikud, istungisekretär, prokurörid, kaitsjad, süüdistatavad või nende esindajad, kannatanu esindajad, tsiviilkostjad, kolmanda isiku esindajad). «Samuti tuleb arvestada võimalike huvilistega, kes ei ole menetlusosalised, näiteks meediaväljaannete esindajad, kes on eelnevalt teatanud soovist istungi toimumist kajastada,» selgitas ta.