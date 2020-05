Galerii ⟩ Mänguasjamuuseum tõi akendele näituse lapsepõlverõõmudest

Muuseumi direktori Triin Vaaro sõnutsi on näituse eesmärk näidata mänguasjades ja lapsepõlvemälestustes peituvate mälestuste väge. «Väga paljud meie püsikülastajad on öelnud, kui väga nad juba muuseumist puudust tunnevad. Kui külastajad ei saa tulla muuseumisse, saab muuseum tulla külastaja juurde,» selgitas Vaaro.

Kui juhtub, et vaataja ei leia näituselt oma lapsepõlve lemmikmänguasja, aga oskab eset kirjeldada, tasub muuseumile vihje saata. Kui mänguasjamuuseumi kasutuskogus on sarnane ese olemas ja see mahub aknale, pannakse puuduv ese välja. See annab võimaluse, et aknanäitus muutub pidevalt ja pakub rõõmu ka mitmekordsel külastamisel.