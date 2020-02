Tartus algas hariduslaat

Üks korraldajaid, Tartu Kivilinna kooli direktor Karin Lukk ütles, et viimasel ajal räägitakse palju Eesti hariduse tõusuteest ja Luki arvates on edu pant kogemuste vahetamine. «Mina usun, et üks edutegur on see, et me oleme üha enam avatud ja valmis jagama üksteisega oma häid praktikaid. Hariduslaat pakub selleks suurepärase võimaluse,» lisas ta.