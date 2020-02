Politsei otsib Tartu linnas juhtunud avariide tunnistajaid

24. veebruaril märkas politseipatrull, et Tartus Kabeli tänav maja number 5 juures on seni tuvastamata sõiduki juht sõitnud vastu surnuaia metallist aeda ning lahkunud seejärel sündmuskohalt. Varakahjuga õnnetuse põhjustanud sõiduk on arvatavasti olnud hõbedast värvi, sest sündmuspaigale on maha jäänud seda värvi auto detaile.