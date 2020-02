Galerii ⟩ Eesti Laulu esimene poolfinaal mängiti läbi

Pärast läbimängu vestles Tartu Postimehega Jennifer Cohen, kes kirjutab laule koos Luisa Lõhmusega. Coheni sõnul tuli tema võistluslaulu ping-pongi kujund isiklikust elust. «Käisime poistega pinksi mängimas ja meile mõlemale Lauraga tundus, et mõnikord inimesed mängivad teistega samamoodi ning see võib segadusse ajada,» rääkis muusik. Tema sõnul kasutabki ta muusikat näiteks hingevalu välja elamiseks.

Muusikud Anett ja Fredi rääkisid, et nende muusikamaitsed ühtivad ning võistluslugu sündis nii, et Fredil oli loodud kitarril harmoonia ning sõnad kirjutati sinne juurde koos. «Kui laulul on tugev kontseptsioon, sünnib see lihtsalt,» ütles Fredi ning rõhutas, et Eesti Laul võiks pigem olla laulude võistlus ja mitte nii väga esinejate omavaheline konkureerimine.