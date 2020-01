Torm halastas lõunaeestlastele, aga uued tugevad tuuleiilid on tulekul

Tugev tuuleiil langetas reedel puu teele Otepää vallas.

Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskuse teatel on täna õhtul ja öösel oodata vähese või vahelduva pilvisusega ilma. Õhu- ja teetemperatuurid langevad koos pilvkatte hõrenemisega nullkraadi lähedale või termomeetri miinuste poolele, mistõttu märjad teed võivad muutuda libedaks.

BNSi edastatud ilmateate järgi suundub pühapäeval madalrõhkkond edasi Venemaale ja teeb ruumi kuivemale kõrgrõhuharjale, mis pakub tormituulele vahelduseks leebemat ilma.

Ilmateenistuse prognoosi kohaselt on ööl vastu pühapäeva vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab lund ja lörtsi. Puhub loode- ja põhjatuul 7–12, puhanguti kuni 15 m/s. Saartel ja rannikul ulatub tuule kiirus 10–15, puhanguti kuni 23 m/s. Hommikul tuul veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi. Teed muutuvad libedaks.

Peipsi järvel puhub loode- ja põhjatuul 7–12, puhanguti kuni 15 m/s. Lainel on kõrgust 0,7–1,3 meetrit. Kohati sajab lund ja nähtavus on mõõdukas. Õhutemperatuur on 0 kuni -2 kraadi.

5. jaanuari päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Ennelõunal puhub loode- ja põhjatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 17 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul läänekaarde ja nõrgeneb 3-8 m/s. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi. Õhtul läheb mõnevõrra külmemaks. Teed on libedad.