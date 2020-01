Urmas Klaas tõrjub valelikkuse süüdistusi: peame nägema Tartu arengut laiemalt

Valimisliit Tartu Eest teatas täna hommikul, et taganeb koosööprotokollist Reformierakonna ja Keskerakonna võimuliiduga, sest linnapea ei ole pidanud kinni lubadusest kavandada eelarvesse äriplaani koostamiseks 20 000 eurot.

«Vaatame fakte. Tartu 2020 aasta eelarves on volikogu poolt heaks kiidetud analüüs ülemaailmsete suuremate kontsertide ning rändnäituste turu kohta ning Tartu valmisolekust neid vastu võtta,» selgitas Klaas. «Jutt käib tegevustest, mis on vajalikud Raadi linnahalli äriplaani ettevalmistamiseks ja millest võidaksid nii praegused kui tulevased üritustekorraldajad, sealhulgas ka linn ise.»

«Samal real on ka südalinna kultuurikeskuse rajamise ettevalmistamine,» lisas linnapea. «Kokku on mõlemaks asjaks 40 000 eurot, millest pool on kavas kulutada linnahalli teemale. Seda teab ka algselt 200 000 eurot äriplaani koostamiseks nõudnud valimisliit suurepäraselt, sest sellest oli juttu volikogu 19. detsembri istungil, kus eelarve vastu võeti.»