Nädalavahetusel põles mitmes kohas

Laupäeval natuke enne keskööd teatati Päästeametile, et Luunja vallas Pilka külas on majas tugev gaasilõhn. Inimesed tulid majast enda ohutuse tagamiseks välja. Päästjad selgitasid, et gaasipliidi küljest oli lahti tulnud voolik, mille tõttu ruumidesse lekkis gaasi. Voolik ühendati tagasi.

Kokku on Eestis tules sel aastal elu kaotanud 40 inimest. Detsembrikuus on tulekahjudes hukkunud üheksa inimest, mis on pea neljandik hukkunute koguarvust. Külmemate ilmadega sagenevad eluhoonete tulekahjud, mille põhjuseks on ülekütmine, kütteseadme rike või hooletus kütmisel. Tuleb veenduda, et kütteseadmed on hooldatud ja terved, olla lahtise tulega ettevaatlik ja kontrollida, et suitsuandur oleks töökorras. Suitsuanduri korrasoleku kontrollimiseks tuleb vajutada testnuppu, mille järel peab kostuma häiresignaal. Vajaduse tekkimisel tuleb viivitamatult vahetada anduri patarei ning paigaldada andur kohe lakke tagasi. Elu päästab tulekahju käest ainult töökorras ja õigesti paigaldatud suitsuandur. Päästeamet soovitab vanematel inimestel hoolikalt läbi mõelda, kuidas saada häire korral majast kõige kiiremini ja takistusteta välja. Päästeamet ei soovita nõrgematel ise tulekahju kustutamisega proovi teha, vaid appi kutsuda päästjad.