Tules elu jätnud pere naabrid said juba öösel aru, et ilmselt ei pääse tulekahjust keegi

Kogu tema pere oli pea öö otsa ärkvel. Heinoneni lapsed said magama alles kella kolme ajal ning ta ise ja tema abikaasa olid öö otsa magamata.

Heinonen sõnas hommikul, et tegelikult pole tragöödia talle siiani kohale jõudnud. «Me ise lootsime, et äkki nad läksid kusagile külla.» Tulekahjujärgsel hommikul eelmise õhtu sündmustele mõeldes meenus aga talle, et õhtul kella 20 ajal nägi ta, et naabritel toas lamp põles ning pere riputas üles jõulukaunistusi.

Tema lapsed, kes ka tules elu jätnud lastega vahel koos mängisid, küsisid veel tulekahju ajal, kas nad ikka edaspidi ka naabrilapsi näevad. «Seletasime neile, et kahjuks ilmselt mitte. Me kõik nägime ja saime aru, et... pole enam kedagi,» lisas naaber.

Ta kõneles, et pärast mitu tundi kestnud päästetöid läksid nad abikaasaga välja, et uurida, mis seis on, ning pakkusid päästjatele abi. Naine arvas, et päästjad tegid väga head tööd, näha oli, et see oli neile nii füüsiliselt kui ka vaimselt raske. Naabrite pakutud abist päästjad siiski keeldusid.

Heinonen meenutas, et tulle jäänud naabrimees Sergei hakkas alles mõni päev tagasi köögis remonti tegema. «7. detsembril käis ta meie käest akutrelli laenamas, sama päeva õhtul nägin veel Karolinat poes tööl, see oli viimane kord, kui temaga näost näkku kohtusin.»

Ly Heinonen asutas end täna hommikul mõneks tunniks tööle. «Siis tulen koju, püüan paar tundi magada ja siis pean minema oma lapse jõulupeole,» sõnas ta, silmad veekalvel.

Täna hommikul kella üheksa ajal tulid traagilist sündmuskohta vaatama veel mõned Ihaste elanikud. Osa neist oli seal käinud juba öösel, osad said juhtunust teada alles hommikul uudiseid lugedes.

Tules elu jätnud pereema, 27-aastane Karolina töötas Ihastes toidupoes. Tema mees, 38-aastane Sergei oli kodune, kuna pidi minema õige pea õlaoperatsioonile. Peres kasvas kolm poega. Vanim käis esimeses klassis, keskmine oli neljane ning noorim pooleteiseaastane.