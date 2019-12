Tulekahjukoha naaber Ly Heinonen avaldas hommikul kodutänaval Tartu Postimehega rääkides arvamust, et ülitraagiline õnnetus võis olla põhjustatud ülekütmisest. «Vahel märkasin ka öösel kella ühe ajal, et maja köetakse. Hoone oli minu teada praktiliselt soojustamata,» sõnas naaber. Ta lisas, et magamistoad asusid teisel korrusel.