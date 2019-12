Foto kodupaigast võib tuua tuhandeeurose preemia

Eesti Rahva Muuseum kuulutas välja konkursi «Minu kihelkond», kuhu on oodatud fotod, mis kujutavad kihelkonnaelu nüüdisajal. Olgu pildil pidu- või argipäev, suvi või talv – peaasi, et foto kajastaks piirkonna eripära. Fotovõistluse peaauhind on 1000 eurot.