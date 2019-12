Üheteistkümne kuuga on Tartu linna eelarvesse laekunud 89 protsenti tuludest

Toetusi on laekunud 65,6 miljonit eurot, kaupade ja teenuste müügist 18,2 miljonit eurot, muid tulusid 2,7 miljonit eurot, sh Tartu Veevärgilt dividende 0,5 miljonit eurot, ASi Emajõe Veevärk aktsiate müügist 0,5 miljonit eurot ning põhivara müügist 0,6 miljonit. Novembri lõpuks on laekunud laenusumma kokku 17,7 miljonit eurot.

Kulude maht on olnud 179,6 miljonit eurot ehk 85% eelarvest. Tööjõukulud on olnud 70,9 miljonit eurot, majandamiskulud 49,3 miljonit eurot, toetusi on antud 19,4 miljonit eurot, põhivara soetuseks on kulunud 33 miljonit eurot ning intressikuludeks 0,5 miljonit eurot. Laenukohustuste tasumiseks on kulunud 6,5 miljonit eurot.