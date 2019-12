Foto: kola täis keldri põleng seadis ohtu mitme inimese tervise

Päästjad kustutasid süttinud keldriboksi umbes ühe tunniga. Kustutustöid raskendas see, et keldris oli palju põlevmaterjali, seal hulgas mööblit ja prügi ning suuremate akende puudusel polnud võimalust ruume korralikult tuulutada. Päästetöö juhi esialgsetel andmetel sai tulekahju alguse akulaadija rikkest.

Keldritulekahjusid on päästjatel raske kustutada, sest põlevmaterjali hoitakse seal palju, ligipääs tulekolletele on raskendatud ja temperatuurid tõusevad äärmiselt kõrgeks. Kui trepikoda on keldriga ühenduses, siis peab keldri ja trepikoja vahel olema tuletõkkeuks, et suits ja kuumus koridori ei leviks, kust inimesed peavad ohutult välja saama. Päästjad rõhutavad, et kelder on mõeldud ainult asjade hoidmiseks ning tuleohtlikku tegevust ei tohi seal samuti toimuda.