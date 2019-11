Pühapäeval, 1. detsembril tähistab Tartu ülikool rahvusülikooli 100. aastapäeva. Sellel puhul on linn seatud pidurüüsse ning kõik tartlased on oodatud oma kodudes ja töökohtades heiskama riigilippe.

«Tartu ülikool on Tartu ja tartlaste südames. Sellel väga tähtsal ja kaunil põhjusel võiksid pühapäeval kõikidel kodudel lehvida Eesti lipud. Õnnitleme nii üheskoos meie armast alma mater'it,» ütles linnapea Urmas Klaas.

Tartu linn on ka ise rahvusülikooli aastapäeva puhul piduehtes. Nii kaunistavad tänavaid ja liinibusse väiksed Eesti ja Tartu lipud, raekoja fassaad on seatud lipuvärvidesse, Roosi tänavale on paigutatud rahvusülikooli juubelisümbolitega lipud ning linna sissesõitudel on väljas päevakohase tervituskirjad kõigile Tartusse saabujatele.

Kaarsillal on avatud näitus «Rõõmus üliõpilane. Sada aastat tudengielu Emajõe kaldal».

Pidulikud hetked nii laupäeval kui pühapäeval

Pidunädalavahetus juhatatakse sisse reede õhtupoolikul, kui kell neli avab Tartu ülikooli muuseum ajaloolises toomkirikus taas Morgensterni saali, kuhu on emakeelse ülikooli 100. aastapäeva puhul üles pandud uus ülikooli ajaloo püsinäitus «Minu elu ülikool». See pajatab ülikooli lugu läbi nelja sajandi ja otsib vastust küsimusele, kuidas on Tartu ülikool mõjutanud meie kõigi elu.

Laupäeva kell kolm päeval algab Vanemuise kontserdimajas Pärt Uusbergi spetsiaalselt aastapäevaks kirjutatud suurvormi «… ja tuulelaeval valgusest on aerud …» esiettekanne. Kõlavad tekstid Uku Masingu ja Kristian Jaak Petersoni loomingust, esitavad Tartu ülikooli sümfooniaorkester, Tartu akadeemiline meeskoor, Tartu ülikooli akadeemiline naiskoor ja Tartu ülikooli kammerkoor Taavi Kulli, Triin Koch­i ja Kuno Kerge dirigeerimisel. Kontsert on välja müüdud.

Pärast suurvormi esiettekande lõppu, umbes kell veerand viis algab ülikooli tõrvikurongkäik, millele saavad kaasa elada kõik linlased. Rongkäik algab Vanemuise kontserdimaja ees ja suundub mööda Ülikooli tänavat ülikooli peahoone ette, kus tervitussõnad lausuvad rektor Toomas Asser ja üliõpilaskonna esimees Allan Aksiim. Pärast kõnesid lauldakse üheskoos «Gaudeamust».

Seejärel liigub rongkäik peahoone juurest mööda Lossi tänavat Toomemäele toomkiriku tornide juurde, kus kell pool kuus algab valgusmäng «Tartu vaim». Toomkirikust saab video-, laser- ja helitehnoloogia abil ajamasin, mis viib vaatajad teekonnale meie esimesest kivikirvest kuni kosmosekuubikuni. Vaatemängu idee autor ja stsenarist on Arne Merilai, helilooja Ardo Ran Varres ning kunstiline juht Mart Koldits. Oodatud on kõik huvilised.

Laupäevale paneb punkti Eesti Rahva Muuseumis peetav piduõhtu «Tuleviku juured». Peole pääseb piletiga, need on juba otsas. Võimalik, et müüki tuleb lisapääsmeid, täpsustas «Rahvusülikool 100» kommunikatsioonijuht Kaja Karo.

Pühapäeva hommikul kell kümme algab Jaani kirikus rahvusülikooli aastapäeva jumalateenistus. Selle käigus õnnistatakse ka uus Eesti lipp, mille kinkis Tartu ülikoolile Eesti lipu selts.

Juubelipidustused tipnevad pühapäeva keskpäeval algava rahvusülikooli 100. aastapäeva aktusega ülikooli aulas.

Aktusel promoveeritakse ülikooli audoktorid ja doktorid, antakse kätte Tartu ülikooli Rahvusmõtte auhind ja esimest korda ka väliseesti külalisprofessori stipendium.

Aktusele järgneb rektori vastuvõtt Toomemäel ülikooli muuseumis. Aktus ja vastuvõtt on kutsetega.