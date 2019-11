Üliõpilasesindused nõuavad meeleavaldusel õppejõududele kahekordset keskmist palka

«Meie üliõpilastena väärtustame õppejõudude rasket tööd ning soovime, et seda näitaks ka palganumber. Suureks rõõmuks on, et viimastel aastatel õpetajate palk kiiresti tõusnud ning käib majanduskasvuga kaasas. Kahjuks ei saa sama öelda nende kohta, kes õpetajaid õpetavad,» jätkub avaldus.

«Viimasel kümnendil on riigipoolne kõrghariduse rahastamine enamasti olnud langustrendis. Oleme olukorras, kus kõrgharidusmaastikku iseloomustab ebastabiilsus ja vähene kindlus. Hoolimata sellest, et ühiskonnana väärtustame teaduspõhisust ja hindame nutikat keskkonda, ei saa turvalisena end tunda õppejõud, üliõpilased ega teadustöötajad. Küsimärgi all on ka jätkusuutlikkus ning akadeemiline pealekasv.»